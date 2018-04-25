BEŞİKTAŞ'TAN TFF'NİN DERBİ KARARINA İLK TEPKİ
Türkiye Futbol Federasyonunun derbi kararına ilk tepki Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan geldi: Adalet öldü.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 19 Nisan'da saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı açıkladı.
TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edeceğini duyurdu.
BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEPKİ: ADALET ÖLDÜ
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkisini şu şekilde dile getirdi:
Kaynak: haberinburada
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