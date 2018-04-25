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Beşiktaş'tan TFF'nin derbi kararına ilk tepki

BEŞİKTAŞ'TAN TFF'NİN DERBİ KARARINA İLK TEPKİ

Türkiye Futbol Federasyonunun derbi kararına ilk tepki Beşiktaş Yöneticisi Erdal Torunoğulları'ndan geldi: Adalet öldü.

Tarih : 25 Nisan 2018, 16:40
Puan Ver : Beşiktaş'tan Tff'nin Derbi Kararına İlk Tepki(7/10)3

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu 19 Nisan'da saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle ilgili kararı açıkladı.

TFF, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz olarak devam edeceğini duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEPKİ: ADALET ÖLDÜ

Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları, sosyal medya hesabı Twitter'dan tepkisini şu şekilde dile getirdi:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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