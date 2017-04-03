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besni'de yangın: 3 yaralı

BESNİ'DE YANGIN: 3 YARALI

ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede kombiden kaynaklanan yangında 3 kişi yaralandı.

Tarih : 03 Nisan 2017, 15:34
Puan Ver : Besni'de Yangın: 3 Yaralı(6/10)6


ADIYAMAN'ın Besni İlçesi'nde 5 katlı binanın en üst katındaki dairede kombiden kaynaklanan yangında 3 kişi yaralandı.



Hasan Tütün Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın en üst katında oturan Hüseyin Şahin'e ait evdeki kombi öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında evde bulunan Hüseyin Şahin'in eşi Necla Şahin ile apartman görevlisi Hicabi Yeter yaralanırken, ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri de dumandan etkilendi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Necla Şahin ve Hicabi Yeter'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi



 



kaynak:haberler








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