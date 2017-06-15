BEST BALIKESİR, LİGDEN ÇEKİLME KARARI ALDI
Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nden Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne düşen Best Balıkesir, ligden çekilme kararı aldı.
Best Balıkesir Kulübü Başkanı Gafur Çoymak, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üst yönetimin aldığı bir kararla ligden çekildiklerini, böylece bu sezon düştükleri Türkiye Basketbol 1. Liginde mücadele etmeyeceklerini açıkladı.
Kulübün, Türkiye Basketbol 1. Ligindeki haklarını devredeceği öğrenildi.
kaynak:sabah
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