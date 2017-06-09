

Yeni sezonda TBL'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmayı planlayan Balıkesir temsilcisi, bu kategoriyi iyi tanıyan bir çalıştırıcı ile anlaşmak istiyor. Best, yeni antrenörünü belirledikten sonra transfere yönelecek. Hakan Demir, geçen sezon takımı altıncı haftada galibiyetsiz devralıp, tüm çabasına rağmen ligde tutmayı başaramamıştı.







kaynak:sabah