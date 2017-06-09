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best balıkesir'de hakan demir dönemi sona erdi

BEST BALIKESİR'DE HAKAN DEMİR DÖNEMİ SONA ERDİ

Spor Toto Basketbol Ligi'nde bir sezon oynadıktan sonra Türkiye Basketbol Ligi'ne (TBL) düşen Best Balıkesir, yeni sezonda Antrenör Hakan Demir'le yola devam etmeme kararı aldı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 13:52
Puan Ver : Best Balıkesir'de Hakan Demir Dönemi Sona Erdi(6/10)7


Yeni sezonda TBL'de şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmayı planlayan Balıkesir temsilcisi, bu kategoriyi iyi tanıyan bir çalıştırıcı ile anlaşmak istiyor. Best, yeni antrenörünü belirledikten sonra transfere yönelecek. Hakan Demir, geçen sezon takımı altıncı haftada galibiyetsiz devralıp, tüm çabasına rağmen ligde tutmayı başaramamıştı.



 



kaynak:sabah








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