BEŞTEPE NOKTAYI KOYDU: EKONOMİDE GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı olduğu yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek "Faizler konusunda Cumhurbaşkanımızın tavrı net" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, basın açıklaması gerçekleştirdi. Ekonomi yönetiminde görüş ayrılığı olduğu iddialarına değinen Kalın, "Koordinasyon konusunda görüş ayrılığı olduğu yönünde spekülatif haberler çıkıyor, bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etmek isterim" dedi.
Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
EKONOMİDEKİ GELİŞMELER
Ekonomimizde son dönemde çok önemli gelişmeler yaşandı. Turizm alanında da çok önemli artışın olduğunu görüyoruz. Enflasyonla mücadele de devam ediyor şu anda yüzde 10'lar civarında. Sayın Cumhurbaşkanımızın konuyu takip ettiğini ifade etmek isterim. Zaman zaman 'ekonomi koordinasyonunda birtakım görüş ayrılıkları olduğu' şeklinde spekülatif haberler çıkıyor. Bunlar gerçeği yansıtmıyor.
FAİZ TARTIŞMASI
Cumhurbaşkanımızın pozisyonu her zaman net oldu. Faizlerin düşürülmesi Türk ekonomisini canlandıracak bir hamle olacaktır. Son günlerde bunun dışında yaşanan olağandışı bir hadise yok.
Kaynak: haberinburada
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