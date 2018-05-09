BEŞTEPE'DE EKONOMİ ZİRVESİ BAŞLADI! KURDAKİ ARTIŞA KARŞI ÖNLEMLER ELE ALINACAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Erdoğan, ekonomi kurmaylarıyla toplantıda ekonomideki son gelişmeler ve kurdaki artışa yönelik önlemler ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Kurdaki yükseliş sonrasında atılacak adımlar ele alınacak. 14.45'te başlayan toplantıya ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonomiyle ilgili bakanlar, bürokratlar ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi başdanışmanları katılıyor. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın da toplantıya katılacağı duyuruldu.
ERDOĞAN: DÖVİZ SALDIRISINI TERSİNE ÇEVİRECEK PROJEMİZ VAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son açıklamasında "Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırı dalgasını tersine çevirecek projelerimiz var" demişti.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün, ekonomi yönetminin çağrıldığı Beştepe'deki toplantıya dair açıklamada bulundu. Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) gibi toplantılarda panik hali çıkartmanın doğru olmadığına vurgu yapan Kalın, "Bugünkü toplantıda faiz meselesi, dış açık ve enflasyon etraflıca ele alınacak" dedi.
Kalın, dövizle ilgili gelişmelerin birkaç haftadır gündemlerinde olduğunu da söyleyerek "Toplantıda döviz kuru da tartışılacak" dedi. Ayrıca Kalın, "Ekonomik koordinasyon toplantısında istihdam yabancı yatırımlar, ithalat/ihracat dengesi masaya yatırılacak" dedi.
MERKEZ BANKASININ HAMLESİ DE GECİKMEDİ
Merkez Bankası, günlük olarak düzenlenen Türk Lirası depoları karşılığı döviz depoları ihale tutarını 1,25 milyar ABD dolarından 1,5 milyar ABD dolarına yükseltti. TCMB tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre halihazırda en fazla 6,25 milyar ABD doları olan söz konusu ihalelerin toplam bakiyesi 7,5 milyar ABD dolarına ulaşabilecek. Ayrıca kararda 2018 yılının ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin takvim de güncellendi.
TRUMP'IN İRAN KARARI PİYASALARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Dolardaki yükselişte Trump'ın İran kararının yanı sıra ABD'deki faiz oranlarındaki artışın doları destekleyeceği beklentileri ile dolar endeksindeki hareketlilik de etkili oluyor.
Dolardaki değer kazancı ile birlikte gelişmekte olan ülke piyasalarından fon çıkışları yaşanmasıyla tüm gelişmekte olan ülkeler satış baskısı altında kalırken; TL ve ruble dolar karşısında en çok değer kaybı yaşayan iki para birimi konumunda.
Kaynak: haberinburada
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