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Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı: 4 Öğretim Görevlisi Hayatını Kaybetti

Beştepe'de Eskişehir saldırısı zirvesi! Erdoğan, Saraç ile görüştü

BEŞTEPE'DE ESKİŞEHİR SALDIRISI ZİRVESİ! ERDOĞAN, SARAÇ İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği YÖK Başkanı Saraç'tan Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı hakkında bilgi aldı. Öte yandan YÖK saldırı ile ilgili soruşturma başlattı.

Tarih : 05 Nisan 2018, 18:50
Puan Ver : Beştepe'de Eskişehir Saldırısı Zirvesi! Erdoğan, Saraç İle Görüştü(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği YÖK Başkanı Saraç'tan Osmangazi Üniversitesindeki silahlı saldırı hakkında bilgi aldı.

Eskişehir'deki saldırıda 4 öğretim görevlisi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyeyi, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirdi.

YÖK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

YÖK'ten Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ndeki silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında üniversite ve YÖK tarafından hiçbir işlem yapılmadığı iddiasına ilişkin açıklama yapıldı.

"3 DİLEKÇE VERİLDİ, SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikayet dilekçesi verildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu dilekçeler 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 53. maddesi uyarınca, işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü'ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında daha önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir."

İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan YÖK tarafından, Yükseköğretim Denetleme Kurulu'ndan bir üyenin, Osmangazi Üniversitesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin idari soruşturma yapmak üzere görevlendirildiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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