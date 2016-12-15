BEŞTEPE'DE GÜVENLİK TOPLANTISI SONA ERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik toplantısına başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan güvenlik toplantısı saat 16.30'da sona erdi.
Toplantıda terör saldırıları ile Irak ve Suriye'deki gelişmelerin ele alındı.
Toplantıya; Başbakan Binali Yıldırım, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ilgili üst düzey bürokratlar katıldı.
kaynak:habertürk
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