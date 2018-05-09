BEŞTEPE'DEN BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ! DOLAR İÇİN DÜĞMEYE BASILIYOR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erodoğan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nu topladı. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.
Kurdaki yükseliş sonrasında atılacak adımlar ele alındı. Beştepe'deki toplantı 2,5 saat sürdü.
"DÖVİZ KURU BASKISI İÇİN TEDBİR ALINACAK"
Kurul sonrası şu açıklama yapıldı:
Faiz ve döviz kuru baskısı için tedbir alınacak. Harcamalardaki artışları önleyecek tedbirler alınacak. Büyüme esaslı ekonomi politikalarıyla yola devam edilecek.
Varlık barışı uygulaması, yurt içi ve yurt dışı birikimleri kapsayacak şekilde geliştirilecek. Mali disiplinden taviz verilmeyecek.
HEDEFLERE ULAŞMA KARARLILIĞI TEYİT EDİLDİ
Öte yandan yapılan açıklamada; para ve maliye politikaları konusunda hedeflere ulaşma kararlığı teyit edildi.
Kaynak: haberinburada
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