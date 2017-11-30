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Beştepe'den Halkbank Açıklaması: Bankamız ile İlgili Hiçbir Sorun Olmaz

BEŞTEPE'DEN HALKBANK AÇIKLAMASI: BANKAMIZ İLE İLGİLİ HİÇBİR SORUN OLMAZ

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı Zarrab davasına ilişkin, "Bu bankamız ile ilgili hiçbir sorun olmaz" yorumunda bulundu.

Tarih : 30 Kasım 2017, 14:10
Puan Ver : Beştepe'den Halkbank Açıklaması: Bankamız İle İlgili Hiçbir Sorun Olmaz(8/10)4

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, ekonomi gündemine ilişkin NTV yayınında değerlendirmede bulundu. ABD'de devam eden ve eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın yargılandığı Zarrab davasına ilişkin Ertem, "Bu bankamız ile ilgili hiçbir sorun olmaz" dedi.

"KUR TARAFINDA OLUMSUZ BİR GELİŞME BEKLEMİYORUM"

"Bundan sonra kur tarafında çok olumsuz bir gelişme beklemiyorum" diyen Ertem, "Kurdaki aşırı oynaklık ve fiyatlama Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini olumsuz etkiliyorsa, faiz tarafına müdahale eder" şeklinde konuştu.

Ertem, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: Merkez Bankası GLP üzerinden fonlama yapıyor. Burada PPK toplantısına gerek olmadan da GLP'yi yukarı çekebilir veya düzenleme yapabilir.

"MERKEZ BANKASI GEREKİRSE FAİZ TARAFINDA MÜDAHALE EDER"

Kur tarafında dalgalanmalar olmasının doğal olduğunu belirten Ertem şunları kaydetti: "Bundan sonra kurda çok olumsuz gelişme beklemiyorum. Kurdaki aşırı oynaklık Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini bozucu yönde gelişiyorsa Merkez Bankası faiz tarafında müdahale eder. Para Politikası Kurulu toplantısı dışında da inisiyatif kullanabiliyor. Merkez Bankası geç likidite penceresini yukarı çekebilir, burada düzenleme yapabilir. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinde Merkez Bankası'nın zarar edeceği eleştirileri doğru değil, göreceksiniz kârlı duruma geçecek."

"İTHALATTAKİ ARTIŞ YAVAŞLAYACAK"

Ertem, ithalattaki artışın kurun da etkisiyle önümüzdeki dönemde yavaşlayacağını, bunun dış ticarette ve cari dengede toparlanma olarak yansıyacağını ifade etti.

"KGF GERİ DÖNÜŞLERİ YATIRIMI HIZLANDIRACAK"

Cemil Ertem, kredi garanti fonu geri dönüşlerinin 2018 başında hızlı bir şekilde kullandırılmasının söz kosunu olacağını, bunun da yatırımları hızlandıracağını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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