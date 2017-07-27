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BEŞTEPE'DEN MÜSLÜMAN LİDERLERİN MESCİD'İ AKSA ÇAĞRISINA DESTEK


Beştepe'den Müslüman Liderlerin Mescid'i Aksa Çağrısına Destek
Tarih : 27 Temmuz 2017, 13:30
Puan Ver : Beştepe'den Müslüman Liderlerin Mescid'i Aksa Çağrısına Destek(6/10)2

Kudüs'teki Müslüman liderler, güvenlik önlemlerinin tamamen kaldırılmasının ardından halka Mescid-i Aksa'da ibadet etmeye yeniden başlamaları çağrısı yaptı. Çağrının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, din adamları tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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