BEŞTEPE'DEN MÜSLÜMAN LİDERLERİN MESCİD'İ AKSA ÇAĞRISINA DESTEK
Kudüs'teki Müslüman liderler, güvenlik önlemlerinin tamamen kaldırılmasının ardından halka Mescid-i Aksa'da ibadet etmeye yeniden başlamaları çağrısı yaptı. Çağrının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, din adamları tarafından yapılan çağrıyı desteklediklerini belirtti.
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Kaynak: haberinburada
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