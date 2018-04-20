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Beştepe'den Ötv İndirim Sinyali: Faize De Kura Da Olumlu Katkı Yapar
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Beştepe'den ÖTV indirim sinyali: Faize de kura da olumlu katkı yapar

BEŞTEPE'DEN ÖTV İNDİRİM SİNYALİ: FAİZE DE KURA DA OLUMLU KATKI YAPAR

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Enflasyon beklentilerini düşürürüz, temel ekonomiden faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur" dedi.

Tarih : 20 Nisan 2018, 11:30
Puan Ver : Beştepe'den Ötv İndirim Sinyali: Faize De Kura Da Olumlu Katkı Yapar(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, ÖTV indirimi ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli" dedi.

TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar hususlar şöyle:

- Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak

- Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var

- KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor

- Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir

- Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz

- (ÖTV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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