Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tel Rıfat bölgesiyle ilgili Rusya'yla operasyonların devam ettiğini YPG'nin bölgeden çekilmesi halinde operasyona gerek kalmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı görüştüklerini, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

"YPG ÇEKİLİRSE OPERASYONA GEREK KALMAZ!"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı

"ABD'DEN KARIŞIK MESAJLAR GELİYOR"

Sözcü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çok yakında Suriye'den çekileceğini söylerken, diğerlerinin kalacaklarını söylediğini, ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.

Kaynak: haberinburada