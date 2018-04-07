Burak Yılmaz: Böyle Bir Başkan İlk Kez Görüyorum
Bayern Münih Üst Üste 6. Kez Şampiyon
Herkes Konuşmuştu, Erdoğan İlk Kez Yanıt Verdi: Kanalizasyon Çukuru!
Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!
Ankaragücü, Evinde Konuk Ettiği Giresunspor'u 3-2 Yendi
Tsk Görüntüleri Paylaştı! Teröristlerin Tuzakları Böyle İmha Edildi
Dizi Ve Filmlerin Vazgeçilmez Mekanıydı, Paramparça Oldu!
Beşiktaş Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek! İlk 11'ler Belli Oldu
Trabzonspor, Sahasında Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti
Türkler, Kumar Oynamak İçin Soluğu 'lazvegas'ta Aldı
Boğaz'daki Gemi Kazasının Nedeni Belli Oldu: Makine Arızası
Dünyanın En Büyük Amfibi Gemisi, Deniz Kuvvetlerine Teslim Edildi
Ne Yaptın Cenk! Son Dakikalarda Zor Olanı Başardı
Cani Koca Eşini Ve 2 Üvey Çocuğunu Öldürdü
Beşiktaşlı Veli Kavlak Göztepe Karşısında Sahalara Geri Döndü
El Bab'da Bombalı Saldırı: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Büyük Saygısızlık! Boş Araziye Atılmış Atatürk Büstü Bulundu
Yüreklerin Ağza Geldiği An! Boğaz'da Geminin Yalıya Çarpma Anı Kamerada
Türkiye'den Afrin'e Açılan Zeytin Dalı Gümrük Kapısı Böyle Görüntülendi
Antalyaspor, Deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 2-1 Yendi

Beştepe'den Tel Rıfat çıkışı: Operasyona gerek kalmayabilir!

BEŞTEPE'DEN TEL RIFAT ÇIKIŞI: OPERASYONA GEREK KALMAYABİLİR!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Tel Rıfat bölgesiyle ilgili Rusya'yla operasyonların devam ettiğini YPG'nin bölgeden çekilmesi halinde operasyona gerek kalmayacağını söyledi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Beştepe'den Tel Rıfat Çıkışı: Operasyona Gerek Kalmayabilir!(5/10)1

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara ve Moskova'nın Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı görüştüklerini, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını söyledi.

"YPG ÇEKİLİRSE OPERASYONA GEREK KALMAZ!"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye ve Rusya arasında Tel Rıfat için görüşmelerin sürdüğünü, YPG'li teröristlerin Tel Rıfat'tan ayrılması halinde bir operasyona ihtiyaç duyulmayacağını açıkladı

"ABD'DEN KARIŞIK MESAJLAR GELİYOR"

Sözcü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın, çok yakında Suriye'den çekileceğini söylerken, diğerlerinin kalacaklarını söylediğini, ABD'den Suriye konusunda karışık mesajların geldiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beştepe  Den  Tel  Rıfat  Çıkışı  Operasyona  Gerek  Kalmayabilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER