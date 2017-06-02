BEYAZ EŞYA DEVİNDEN ŞOK UYARI: PATLAMA RİSKİ VAR
Bosch Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu.
Bosch Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu. Şirkettin sitesinde yer alan ve "Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski" başlığı taşıyan uyarı yazısında "Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir" ifadeleri kullanıldı.
kaynak:milliyet
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