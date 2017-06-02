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beyaz eşya devinden şok uyarı: patlama riski var

BEYAZ EŞYA DEVİNDEN ŞOK UYARI: PATLAMA RİSKİ VAR

Bosch Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu.

Tarih : 02 Haziran 2017, 09:44
Puan Ver : Beyaz Eşya Devinden Şok Uyarı: Patlama Riski Var(10/10)12


Bosch Ev Aletleri,sınırlı sayıdaki eski tarihli ev aletleri için çok önemli bir uyarıda bulundu. Şirkettin sitesinde yer alan ve "Gazlı fırınlar ve ocaklar için potansiyel patlama riski" başlığı taşıyan uyarı yazısında "Bazı durumlarda gaz sızıntısı olabilir ve son derece nadir durumlarda olası bir patlama riski ortaya çıkabilir" ifadeleri kullanıldı.



 



kaynak:milliyet








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