

Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için, mobilyada KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirmesi, beyaz eşyada ise Özel Tüketim Vergisi'ni sıfırlaması ile birlikte oluşan fiyat indirimi beklentisi, yine fırsatçılara takıldı. Merkez Bankası'nın, enflasyonun yüzde 1.02 arttığı mart ayına ilişkin Enflasyon Raporu'nda, "Vergi indirimine rağmen, mobilya ve beyaz eşya fiyatlarında artışlar gözlendi" tespiti de fırsatçılığı belgeledi.







kaynak:ahaber