BEYAZ EŞYA VE MOBİLYADA VERGİ İNDİ FİYAT BİNDİ!
Vatandaş mobilyada KDV, beyaz eşyada ÖTV indirimi sonrası fiyatlarda düşüş beklerken zamla karşılaştı. Vergi indirimiyle artan talebi deposundaki stokla karşılayan imalatçı, yeni ürünlerde indirimi geri aldı
Hükümetin ekonomiyi canlandırmak için, mobilyada KDV'yi yüzde 18'den 8'e indirmesi, beyaz eşyada ise Özel Tüketim Vergisi'ni sıfırlaması ile birlikte oluşan fiyat indirimi beklentisi, yine fırsatçılara takıldı. Merkez Bankası'nın, enflasyonun yüzde 1.02 arttığı mart ayına ilişkin Enflasyon Raporu'nda, "Vergi indirimine rağmen, mobilya ve beyaz eşya fiyatlarında artışlar gözlendi" tespiti de fırsatçılığı belgeledi.
kaynak:ahaber
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