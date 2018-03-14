Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken "Beyaz sakallarıma hürmet edin" dediği ortaya çıktı.

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinin de kadrosunda bulunan oyuncu Mehmet Çevik'in, Çiftlik Bank için müşteri toplarken yaptığı konuşmalar ortaya çıktı. Çevik görüntülerde, yatırımcı kazanmak için "Beyaz sakallarıma hürmet edin" diyor.

DİNİ DUYGULARI DA SÖMÜRÜYOR

Bir dönem Diriliş Ertuğrul dizisinde de rol alan Mehmet Çevik, hafızalarımıza Hanımın Çiftliği adlı dizide canlandırdığı kötü karakterle kazınmıştı. Rol aldığı diziler üzerinden hatırı sayılır bir hayran kitlesine ulaşan Çevik, müşterilerini dolandırdığı ortaya çıkan Çiftlik Bank'ın danışmanlığını üstlenmişti. Çiftlik Bank için yapılan bir katılım töreninde elinde mikrofon konuşma yapan Çevik'in danışmanlığını yaptığı kuruma yeni yatırımcılar kazandırmak üzere onların dini duygularını da sömürdüğü görülüyor. Mehmet Çevik'in "Beyaz sakallarıma hürmet edin" şeklindeki lafı olayın ne kadar ürkütücü boyutlara vardığını da gösteriyor.

Kaynak: haberinburada