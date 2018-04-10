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Beyaz Saray duyurdu! Trump, tüm ziyaretlerini iptal etti

BEYAZ SARAY DUYURDU! TRUMP, TÜM ZİYARETLERİNİ İPTAL ETTİ

Son dakika... Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Latin Amerika zirvesine katılmayacağı ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirmek üzere ABD'de olacağı bildirildi.

Tarih : 10 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Beyaz Saray Duyurdu! Trump, Tüm Ziyaretlerini İptal Etti(7/10)3

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'deki kriz nedeniyle bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal ettiği açıklandı. Trump'ın Suriye'de yaşandığı öne sürülen kimyasal saldırı nedeniyle ziyareti iptal ettiği ve yerine yardımcısı Mike Pence'in gideceği belirtildi.

LATİN AMERİKA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Beyaz Saray Başkan Trump'ın Suriye krizine odaklanmak için bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal ettiğini açıkladı.

Trump'ın cuma günü Peru'daki zirveye katılması ardından da Kolombiya'yı ziyaret etmesi planlanıyordu.

TRUMP, SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.

"24-48 SAAT İÇİNDE BÜYÜK BİR KARAR ALACAĞIZ"

Trump dün Beyaz Saray'daki tam teşekküllü kabine toplantısı öncesi gazetecilere konuşmuş ve Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili durumu değerlendirdiğini, askerlerle görüşmekte olduğunu aktarmıştı.

Trump "Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve diğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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