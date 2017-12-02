BEYAZ SARAY SAKİNLERİNİN BÜYÜK DERDİ: ETRAFTA FARELER VE BÖCEKLER CİRİT ATIYOR
ABD'nin devlet başkanlarının ikametgahı olan Beyaz Saray'da fareler ve böcekler cirit atmaya başladı. Yapının eski olması nedeniyle zaman zaman tuvalet taşkını ve tavan akması da yaşanıyor.
ABD'nin en önemli yönetim binalarından olan Beyaz Saray'da çok sayıda fare, hamam böceği ve karıncanın görüldüğü ve yapının eski olması sebebiyle bazı bölgelerinde tavan akıntılarının olduğu bildirildi.
TUVALETLER TAŞIYOR
Amerikan Washington post gazetesinde yer alan ve ilk olarak NBC Washington kanalının yayınladığı "Beyaz Saray tadilat tutanaklarına" dayandırılan habere göre Beyaz Saray sakinlerinin yapıyla ilgili şikayetleri bir kez daha gündeme geldi.Habere göre Beyaz Saray'da bazı tavanların aktığı, bazı tuvaletlerin taştığı, bazı odalarda fare, hamam böceği ve karıncaların görüldüğü ve çalışanların düzenli olarak bu konularda ilgili çalışanlara tadilat talebinde bulunduğu belirtildi.
TEDBİR ALINMASI İSTENDİ
Söz konusu tadilat taleplerine göre, örneğin Beyaz Saray'ın kiler bölümüyle "Durum Odası" adı verilen özel güvenlikli odasına birçok kez farelerin girip çıktığı bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Özel Kalem Müdürü John Kelly'nin odasında da karıncaların görüldüğü ve tedbir alınmasının istendiği belirtildi.
ŞİKAYETLER SIKLIKLA YAŞANIYOR
Beyaz Saray'ın tamir ve tadilat işleriyle Federal Kamu Binaları Hizmeti adlı kurum bünyesinde yürütülüyor ve söz konusu Beyaz Saray binalarının eski olması sebebiyle bu tür şikayetlerin sıklıkla yaşandığı ifade ediliyor.
1800'LÜ YILLARIN BAŞINDA YAPILDI
1792-1800 yıllarında yapılan ve 19. yüzyıl içinde bazı eklemelerle bugünkü halini alan Beyaz Saray, Amerikan başkanlarının ikametgahı ve yönetim mekanı olarak kullanılıyor.
Kaynak: haberinburada
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