1. Lig'de 1 Milyon Euro'luk Transfer Ortalığı Salladı
Türkiye Sınırında Çatışan Suriyeli Muhalif Gruplar Anlaştı
Bodrum'u Büyük Bir Tsunami Felaketinden Karaada Korumuş
Osmanlıspor, Hazırlık Maçında Giresunspor'u 5-0 Yendi
Ege'de 5.0 Büyüklüğünde Yeni Bir Artçı Deprem Meydana Geldi
Harun Kolçak, Gemlik'te Annesinin Kabrinin Yanına Defnedildi
Bodrum'da Depremin Yaşattığı Dehşet Anları Ortaya Çıktı!
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer İstifa Etti
Türk - Alman Krizi Podolski'yi Vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Yönelik Suikast Girişimi İle 2 Polisin Şehit Edildiği...
Hem Suçlu, Hem Güçlüler! Tek Cümle Kuran Güvenliği Öldüresiye Dövdüler
Dışişleri'nden Kudüs'te Katliama Başlayan İsrail'e Uyarı
Tunceli Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz İçin Tek Yürek
Kızını Ve Kendisini Döven Kocasının Kafasına Balyozla Vurarak Öldürdü
İsrail Polisi İle Filistinliler Arasında Çıkan Çatışmada Şehit Sayısı 3'e Yükseldi
Karakolda Kızını Taciz Eden Adamın Oğlunu Döner Bıçağıyla Kovaladı
Ve Rvp'nin Transferi İçin Resmi Görüşmeler Başladı
Sabancı Ailesi’Nden Bir Hisse Satışı Daha
İsrail Protestoları Yurdu Sardı, Meydanlar Tekbir Sesleri İle İnledi
Dünyanın En Acı İddiası! Carolina Azrailine Üç Dakika Dayanabildi

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ SEAN SPİCER İSTİFA ETTİ


Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer İstifa Etti
Tarih : 21 Temmuz 2017, 20:30
Puan Ver : Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer İstifa Etti(10/10)6

ABD'de Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer istifa etti.

Spicer'in, ABD Başkanı Trump tarafından Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak Anthony Scaramucci'nin atanmasını protesto etmek için istifa ettiği öğrenildi.

"TRUMP BÜYÜK HATA YAPIYOR" DEMİŞTİ

Trump, Scaramucci'ye görevi teklif ettikten sonra Sean Spicer'dan sözcülüğe devam etmesini istemişti. Ancak Sean Spicer, Trump'ın "büyük bir hata yaptığını" söyleyerek istifa ettiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beyaz  Saray  Sözcüsü  Sean  Spicer  İstifa  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER