Son Dakika! Beyaz Saray, Trump'ın kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından Suriye ile ilgili kesin bir karar alınmadığını duyurdu.

ABD'de yapılan Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısı sona erdi. Toplantı sonunda kimyasal silah saldırısı yapıldığı iddiasıyla ilgili Suriye'ye olası bir askeri müdahale konusunda nihai karar alınmadığı bildirildi.

"TRUMP MÜTTEFİKLERİYLE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Trump yönetimi istihbarat bilgilerini değerlendirip müttefiklerle görüşmeye devam ediyor. Trump, İngiltere ve Fransa liderleriyle telefonda görüşecek." denildi.

Kaynak: haberinburada