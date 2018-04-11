BEYAZ SARAY: SURİYE'YE MÜDAHALE KONUSUNDA HENÜZ KARARIMIZI VERMEDİK
Son Dakika! Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, " Suriye'ye müdahale konusunda henüz karar verilmedi, tüm seçenekler masada." denildi.
Beyaz Saray'dan, "Suriye'ye müdahale konusunda henüz karar verilmedi, tüm seçenekler masada." açıklaması geldi.
TÜM SEÇENEKLER MASADA
ABD Başkanı Trump'ın "Hazır ol Rusya çünkü hoş, yeni ve 'akıllı' füzelerimiz geliyor." açıklamasının ardından tüm dünya Suriye'ye olası bir müdahaleye kilitlenmişken Beyaz Saray'dan sürpriz bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, " Suriye'ye müdahale konusunda henüz karar verilmedi, tüm seçenekler masada." denilerek operasyon dışı seçeneklerinde masada olduğu vurgulandı.
"TRUMP'IN AÇIKLAMALARINI BEYAZ SARAYA SORUN" ÇIKIŞI GELMİŞTİ
Trump'ın tehditvari açıklamaları sonrası ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'dan "Trump'ın açıklamalarını Beyaz Saray'a sorun" çıkışı gelmişti. Beyaz Saray'ın son açıklaması Pentagon'a yanıt olarak değerlendirildi.
Kaynak: haberinburada
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