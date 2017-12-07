BEYAZ SARAY, TRUMP'IN KUDÜS KARARINDAN ENDİŞELİ: KISA VADEDE ZARAR VERİR
Beyaz Saray'dan bazı yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine zarar vereceğini düşünüyor.
Beyaz Saray'dan bazı yetkililerinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararının, İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine en azından kısa vadede önemli zararlar vereceğini kabul ettiği bildirildi.
"SÜREÇ GEÇİCİ BİR SÜRE RAYDAN ÇIKABİLİR"
Amerikan CNN kanalına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen iki Beyaz Saray yetkilisi, Trump'ın Kudüs kararının bölgede oluşturacağı olumsuz havaya dikkati çekti.
Orta Doğu barış sürecine ilişkin değerlendirmesinde yetkililerden biri, "Sürecin, umuyoruz ki geçici bir süre, raydan çıkmasına hazırlıklıyız. Eminim bu, geçici bir süre olacaktır." yorumunu yaptı.
KUDÜS KARARININ ZAMANLAMASI
ABD Başkanı'nın, Orta Doğu barış süreciyle ilgilenen ekibinin Trump'ın konuşmasından sonra Filistinli muhataplarıyla henüz görüşmediğini aktaran yetkili, Kudüs kararının muhtemel bir İsrail-Filistin anlaşmasından önce açıklanmasının, sonradan duyurulmasına göre anlaşmaya daha az zarar vereceğinin düşünüldüğünü belirtti.
Diğer yetkili ise "Bu karar kısa vadede baş ağrısı oluşturacak ancak uzun vadede (sürece) yardımcı olacağını umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
BEYAZ SARAY KABUL ETTİ
Yetkililerin söz konusu açıklamalarının, Beyaz Saray'ın Trump'ın Kudüs kararının ardından Orta Doğu barış sürecinin zarar göreceğini kabul etmesi bakımından önemli olduğu kaydedildi.
ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını dün ilan eden Trump ise bunun geç kalınmış ve iki ülke arasındaki barış sürecine olumlu katkı yapacak bir karar olduğunu savunmuştu.
Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamayla Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıkların başlaması talimatı verdiğini ifade etmişti.
KUDÜSTE'Kİ YARIM ASIRLIK İŞGAL
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etmişti.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saymıştı.
BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu. Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.
Kaynak: haberinburada
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