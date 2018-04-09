BEYAZ SARAY'A YAKIN KAYNAKLAR: DOĞU GUTA'DAKİ SALDIRIYI KİMİN YAPTIĞINI TESPİT EDEMEDİK!
Son Dakika! Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Doğu Guta'da sinir gazı kullanıldığını tespit ettiklerini, ancak saldırının kim tarafından yapıldığına karar verilemediğini duyurdu.
Beyaz Saray'a yakın kaynaklar, Doğu Guta'daki kimyasal saldırıda sinir gazı kullanıldığının tespit edildiğini ancak detaylı incelemeye gerek olduğunu duyurdu.
Yine Beyaz Saray'a yakın kaynaklar saldırının henüz kim tarafından gerçekleştirildiği konusunda kesin bir karara varamadıklarını duyurdu.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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