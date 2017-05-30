BEYAZ SARAY'DA FLAŞ İSTİFA!
ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.
Yaklaşık 3 ay önce Beyaz Saray'daki görevine başlayan Dubke'nin 18 Mayıs'ta istifasını sunduğu ancak Trump'ın ilk yurtdışı ziyareti nedeniyle istifasının kabul edilmediği bildirildi. Trump, yurtdışı ziyaretinden döner dönmez Dubke'nin istifasını onayladı.
kaynak:habertürk
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