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beyaz saray'da flaş istifa!

BEYAZ SARAY'DA FLAŞ İSTİFA!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.

Tarih : 30 Mayıs 2017, 16:39
Puan Ver : Beyaz Saray'da Flaş İstifa!(10/10)11


ABD Başkanı Donald Trump'ın İletişim Direktörü Mike Dubke, Beyaz Saray'daki görevinden istifa etti.



Yaklaşık 3 ay önce Beyaz Saray'daki görevine başlayan Dubke'nin 18 Mayıs'ta istifasını sunduğu ancak Trump'ın ilk yurtdışı ziyareti nedeniyle istifasının kabul edilmediği bildirildi. Trump, yurtdışı ziyaretinden döner dönmez Dubke'nin istifasını onayladı.



 



kaynak:habertürk








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