BEYAZ SARAY'DA KIRMIZI ALARM! SİLAH SESLERİ DUYULDU
Son dakika... Beyaz Saray'ın çevresinden gelen silah sesleri üzerine güvenlik önlemleri üst düzeye alındı.
Beyaz Saray'ın kuzey bahçesi tarafından gelen silah sesleri üzerine, alarma geçildi. İçeride yaşananlar ise olay anında Beyaz Saray'da bulunduğu belirtilen bir gazetecinin attığı tweetle ortaya çıktı. Söz konusu gazeteci, tweetinde "Şimdi birisinin vurulduğunu gördüm" ifadesini kullandı.
KIRMIZI ALARM VERİLDİ
Kırmızı alarm, Beyaz Saray'da herkesin olduğu yerde kalmasını emrediyor, giriş çıkışları da engelliyor. başkan Trump'ın içeride olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Kaynak: haberinburada
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