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BEYAZ SARAY'DAN BİR SURİYE AÇIKLAMASI DAHA: TRUMP HALA KARARLI


Beyaz Saray'dan bir Suriye açıklaması daha: Trump hala kararlı
Tarih : 16 Nisan 2018, 19:50
Puan Ver : Beyaz Saray'dan Bir Suriye Açıklaması Daha: Trump Hala Kararlı(8/10)4

Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de bulunan askerleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce de birkaç defa dile getirdiği askerlerin Suriye'den çekilmesi isteğiyle ilgili, "Trump, askerleri hala çekmek istiyor, ama bununla ilgili henüz bir takvim oluşturulmadı." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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