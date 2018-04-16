Beyaz Saray Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de bulunan askerleriyle ilgili açıklama yaptı.

Sözcü açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce de birkaç defa dile getirdiği askerlerin Suriye'den çekilmesi isteğiyle ilgili, "Trump, askerleri hala çekmek istiyor, ama bununla ilgili henüz bir takvim oluşturulmadı." dedi.

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Kaynak: haberinburada