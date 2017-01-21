BEYAZ SARAY'DAN ÇIKTI, EVE TRENLE DÖNDÜ!
ABD'nin eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, görevinin bitmesinin ardından Washington'dan evine trenle döndü.
Beyaz Saray'da gerçekleştirilen devir teslimin ardından ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, evine trenle döndü.
Sık sık tren yolculuğu yapan ve bu nedenle Amtrak Joe olarak anılan Biden, Washington'daki görevinin bittiği gün de Delaware eyaletindeki evine trenle döndü.
Çok sık tren yolculuğu yapan ve Amerikan demiryolları şirketinin ismi olan Amtrak'ı lakap olarak alan Biden'ın ismi New York'ta bir tren istasyonuna da verilmişti.
kaynak:haberturk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar