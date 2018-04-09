BEYAZ SARAY'DAN KİMYASAL SALDIRIYLA İLGİLİ RUSYA'YA SUÇLAMA: SÖZÜNDE DURMADI
Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, "Rusya, Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünde durmadı." denildi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Muharrem İnce Yine Kazan Kaldırdı: Afrin'e Aday Gösterilirsem Şaşırmam
- Erdoğan Kırgızistan'ı Fetö Konusunda Uyardı: Bugün Bize, Yarın Size
- Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 3 Ayda 27 Bin Afgan Göçmen Türkiye'ye Geldi
- Husumetli Aileler Sokak Ortasında Çatıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
- Abd'deki Hakan Atilla Davasında Duruşma 7 Mayıs'a Ertelendi
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
- Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!
- Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
- Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
- Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
DÜNYA HABERLERİ
- Hollanda'dan Garip Uyarı: Türkiye'ye Giderken Telefon Ve Bilgisayarlarınızın İçini Boşaltın
- İngiltere'de Sarayın Yakınında Şüpheli Araç, Kenti Alarma Geçirdi!
- Trump Tehdit Etmişti! Suriye'de Askeri Hava Üssüne Füze Saldırısı
- Somali'de, 9 Milyon Dolar Taşıyan Bae'ye Ait Uçağa El Konuldu
- Acımasız Baba, Oğlunu 20 Yıldır 1 Metrelik Kafese Kilitlemiş
Bu Haberle İlgili Yorumlar