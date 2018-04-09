Muharrem İnce Yine Kazan Kaldırdı: Afrin'e Aday Gösterilirsem Şaşırmam
Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı
Erdoğan Kırgızistan'ı Fetö Konusunda Uyardı: Bugün Bize, Yarın Size
Galatasaray Deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 Yenildi
Hükümet Sözcüsü Bozdağ: 3 Ayda 27 Bin Afgan Göçmen Türkiye'ye Geldi
Suriye'ye Olası Askeri Müdahaleyle İlgili Hükümetten İlk Açıklama: Artık İşler Yapılması Gerekiyor!
Husumetli Aileler Sokak Ortasında Çatıştı: 2'si Ağır 3 Yaralı
Efeler Liginde Şampiyon Halkbank!
Valbuena'dan Aykut Kocaman İtirafı: Bana Olan Güven Bir Anda Kayboldu
Abd'deki Hakan Atilla Davasında Duruşma 7 Mayıs'a Ertelendi
Polis Samsunda Suçluya Göz Açtırmadı! Bir Ayda 409 Kaçak Yakalandı
Abd Suriye İçin Diplomatik Atağa Geçti, Herkes Aynı Soruyu Sordu: Listede Türkiye De Var Mı?
Rusya Ordusu'ndan Abd'ye Yalanlama: Guta'daki Yaralılarda Kimyasal İzine Rastlanmadı
Sevgilisinin Yatağında Gördüğü Adamı Bıçaklayan Genç, Ambulansı Aratmamış
Ukrayna'nın Efsane Kalecisi Shovkovskiy'ye Eski Kaynanasından Silahlı Saldırıda Bulundu
Malatya'da Öğrenci Servisiyle Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 5 Yaralı
İki Dünya Devi Nusr-Et'e Ortak Oldu! Tam 200 Milyon Dolar Ödediler
Emmanuel Emenike İspanyol Ekibi Las Palmas'ta Kriz Çıkardı
Annenin Çocukların Elinden Alıp Yere Attığı Av Tüfeği Ateş Aldı, 2 Çocuk Yaralandı
Hdp'li Vekil Özkan'a 3 Ayrı Suçtan Toplamda 7 Yıl 3 Ay Hapis Cezası Verildi

BEYAZ SARAY'DAN KİMYASAL SALDIRIYLA İLGİLİ RUSYA'YA SUÇLAMA: SÖZÜNDE DURMADI


Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı
Tarih : 09 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Beyaz Saray'dan Kimyasal Saldırıyla İlgili Rusya'ya Suçlama: Sözünde Durmadı(10/10)6

Doğu Guta'daki kimyasal saldırıyla ilgili Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada, "Rusya, Suriye'nin kimyasal programını bitirme sözünde durmadı." denildi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Beyaz  Saray  Dan  Kimyasal  Saldırıyla  İlgili  Rusya  Ya  Suçlama  Sözünde  Durmadı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER