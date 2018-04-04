BEYAZ SARAY'DAN SURİYE AÇIKLAMASI: DEAŞ'LA MÜCADELE SONLANDIRILACAK
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suriye'deki DEAŞ'ı yok etme operasyonu sona yaklaşıyor. ABD ve ortakları Suriye'de DEAŞ'ı bitirmekte kararlı" ifadesi kullanıldı.
DEAŞ'IN YENİDEN ORTAYA ÇIKMAMASI İÇİN ORTAK ÇALIŞMA ÇAĞRISI
Açıklamada "DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmaması ve barış için BM de dahil bölge ülkeleri ortak çalışmalı." denildi.
ABD BAŞKANI TRUMP, "SURİYE'DEN DÖNME VAKTİ GELDİ" DEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, "Suriye'den dönmenin vakti geldi, bunu ciddi düşünüyorum. ABD'nin Suriye'deki varlığı ciddi külfet" dedi. Suudi Arabistan'ın kararla yakından ilgilendiğini söyleyen ABD Başkanı, Suudi yetkililere "Suriye'de kalmamızı istiyorsanız parasını ödemeniz gerekecek" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
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