BEYAZ SARAY'LA ABD DIŞİŞLERİ ARASINDA IVANKA KRİZİ! TİLLERSON RAHATSIZ
Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında Ivanka krizi patlak verdi. Hindistan'daki zirveye katılacak Ivanka'ya sadece müsteşar yardımcısı eşlik edecek.
Beyaz Saray ile ABD Dışişleri Bakanlığı arasında Ivanka krizi patlak verdi. Amerikan CNN kanalı, Başkan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump nedeniyle yönetimde sorun yaşandığını öne sürdü.
ABD'Yİ HİNDİSTAN'DA IVANKA TEMSİL EDECEK
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı olan Ivanka Trump, bir yandan Beyaz Saray da danışmanlık yaparken çeşitli forumlarda da Trump yönetiminin politikalarının sözcülüğünü yapıyor. Ivanka bu çerçevede haftaya Hindistan'da yapılacak Küresel Girişimci Zirvesi'ne katılmaya hazırlanıyor.
IVANKA'YA DİPLOMATLAR EŞLİK EDECEK
CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey katılım sağlamayacağını bildirdi. Buna göre Ivanka'ya eşlik edecek diplomat, müşteşar yardımcısı seviyesinde olacak. Oysa daha önce aynı zirveye eski ABD Başkanı Obama ve eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin de katılmış olduğuna işaret edildi.
TILLERSON DESTEKLEMİYOR
Beyaz Saray'dan CNN'e konuşan bir kaynak ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ve ekibinin Ivanka Trump'ın öne çıkmasını istemediği gibi algılandığını kaydetti. Kaynak, "Rex, ülkemizin bir numaralı diplomatı olması gerekirken Jared (Trump'ın damadı) ve şimdi Ivanka'nın önüne geçmesinden hoşlanmıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey diplomat yollamıyor. Ivanka Trump'a destek vermiyor" diye konuştu.
TRUMP'IN KIZI VE DAMADI YÖNETİMDE DANIŞMANLIK ROLÜ OYNUYOR
ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert ise "Dışişleri, kadının ekonomik açıdan güçlenmesi ve girişimciliği destekleme taahhüdünü sürdürüyor. Zirve de bu önemli meselelerin vurgulanması için önemli bir fırsattır" yorumunda bulundu. Trump'ın damadı Jared Kushner de yönetimde danışmanlık rolü üstlenirken özellikle Ortadoğu'daki temaslarıyla dikkat çekiyor. Son olarak ekim ayı sonunda Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed ile görüştüğü ortaya çıkmıştı.
Kaynak: haberinburada
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