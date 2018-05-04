BEYAZ SHOW'DA TERÖR PROPAGANDASI YAPAN AYŞE ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ
Hendek olayları sırasında Beyaz Show'a bağlanıp terör propagandası yapan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi.
Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesi için yapılan başvuru hakkında karar verildi. İnfaz Hakimliği, Ayşe Çelik'in cezasının denetimli serbestlik kapsamında infaz edilmesine ve tahliyesine karar verdi.
TELEVİZYON PROGRAMINDA TERÖR PROPAGANDASI YAPMIŞTI
Telefonla katıldığı bir televizyon programındaki konuşmasında 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik, 6 aylık infaz erteleme süresi dolduğu için 20 Nisan günü 6 aylık kızı ile birlikte Diyarbakır E tipi Cezaevi'ne konuldu.
6 AYLIK BEBEK CEZAEVİNDEN ÇIKARILIP AİLESİNE TESLİM EDİLDİ
Ayşe Çelik'in isteği üzerine, daha sonra 6 aylık kızı cezaevinden çıkarılarak ailesine teslim edildi. İkinci infaz erteleme talebi reddedilen Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, Diyarbakır İnfaz Hakimliği'ne başvurarak müvekkilinin cezasının denetimli serbestlik tedbiri ile infaz edilmesini talep etti.
AYŞE ÖĞRETMEN TAHLİYE EDİLDİ
Talebi değerlendiren Diyarbakır İnfaz Hakimliği, öğretmen Ayşe Çelik'in cezasını denetimli serbestlik tedbiri ile infaz etmesine karar verdi. Karar üzerine Ayşe Çelik, bugün akşam saatlerinde hükümlü bulunduğu Diyarbakır E tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Her Yerde Aranıyordu, Kayıp Gencin Cesedi Porsuk Çayı'nda Bulundu
- Aynı Üst Geçide Şehir Magandaları Tarafından İkinci Saldırı Kamerada!
- Dikkat! Nüfus Müdürlükleri Bu Hafta Sonu Açık Olacak
- Eski 2. Ordu Komutanı Huduti'ye 15 Yıl Hapis Cezası
- ''barışalım'' Diye Çağırdıkları Teknikerin Çakıyla Kulağını Kestiler!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Zırhlı Kamyonun Kapağı Açılınca Yüz Binlerce Dolar Yola Saçıldı
- 60 Kiloluk Tümörü Çıkarmak İçin 20 Cerrah Saatlerce Çaba Harcadı
- Motive Olmak İsteyen Çalışanlar Kendilerini Müdüre Tokatlattı
- Abd'nin Projesi İfşa Oldu! Bir Ülke Daha Suriye'ye Asker Gönderecek
- Elleri Kelepçeli Mahkum Mahkemeden Kaçıp Kendini Boşluğa Bıraktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar