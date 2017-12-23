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Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti
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Beyaz yine yaptı yapacağını! Van Damme yıktı geçti

BEYAZ YİNE YAPTI YAPACAĞINI! VAN DAMME YIKTI GEÇTİ

Her bölümüyle büyük ilgi toplayan Beyaz Şov'un bu haftaki bölümüne ünlü Hollywood yıldızı Jean Claude Van Damme geldi.

Tarih : 23 Aralık 2017, 02:20
Puan Ver : Beyaz Yine Yaptı Yapacağını! Van Damme Yıktı Geçti(5/10)1

Türkiye'de de yatırım yapacağı haberleriyle gündeme gelen Jean Claude Van Damme Türklere övgüler yağdırdı. Beyaz Şov'a konuk olan Van Damme Türkiyeyi çok seviyorum, Türk insanını kendime benzetiyorum dedi.

Beyazıt Öztürk bir Van Damme hayranının mesajını okudu.Hayranı ile canlı yayında buluşturdu. Van Damme ve engelli vatandaşın karşılaşması ile stüdyoda duygusal anlar yaşattı.

İSTANBUL'U GEZMEYE GELDİ

Van Damme 3 gün önce Türkiye'ye geldi. Oyuncu, Türkiye'ye her zaman hayran kaldığını ve Türk insanlarını sıcakkanlılığını çok beğendiğini söyledi. Van Damme, "Türk bir kadınla evlenir misiniz?" sorusuna, "Tabii ki Türk kızları çok güzel, neden olmasın" yanıtını verdikten sonra elindeki tesbihiyle dikkati çekti. Dünyaca ünlü oyuncu, "Tesbih çekerken daha rahat konuşuyorum" diyerek herkesi güldürdü.

JEAN CLAUDE VAN DAMME KİMDİR?

Jean Claude Van Damme, 18 Ekim 1960 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken dövüş sanatlarına başlayan Van Damme'ın dövüş stilleri Shotokan Karate ve Kickboks'tan oluşuyor. Karete'de siyah kuşak kazandı ve fiziksel gelişimini sağlamak için ağırlık kaldırmaya başladı. Daha sonra Bay Belçika vücut geliştirme unvanını aldı. 16 yaşında başladığı bale okuluna beş yıl gitti.

1983 yılında Fransız yapımı 'Rue Barbare' adlı filmde figuran bir polis rolü aldı. 1984 yılında Breaking adlı break-dance filminde figüranlık yaptı. Daha sonra Hong Kong'a gitti, ancak istediği başarıyı elde edemeyince şansını Hollywood'da denedi. 1986'da No Retreat No Surrender filminde oynadı. 1988'de Black Eagle adlı filmde oynadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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