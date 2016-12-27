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beyazıt'ta tramvay kazası!

BEYAZIT'TA TRAMVAY KAZASI!

Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.

Tarih : 27 Aralık 2016, 14:59
Puan Ver : Beyazıt'ta Tramvay Kazası!(10/10)8


Beyazıt'ta tramvay kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, tramvay seferleri her iki yönde de yapılamıyor.



Kabataş - Bağcılar seferi yapan tramvay, Beyazıt'ta bir vatandaşa çarptı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Beyazıt  Ta  Tramvay  Kazası    haber

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