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beyin hastalıkları için çığır açacak buluş!

BEYİN HASTALIKLARI İÇİN ÇIĞIR AÇACAK BULUŞ!

Bilim adamları, karmaşık beyin rahatsızlıklarını analiz etmek ve yeni tedaviler geliştirmek üzere gelişim aşamasındaki bir beynin yapısını ve örgütlenişini yansıtan "mini-beyin" üretti.

Tarih : 06 Nisan 2017, 16:26
Puan Ver : Beyin Hastalıkları İçin Çığır Açacak Buluş!(10/10)11


Almanya'nın Bonn Üniversitesi araştırmacıları, "Miller-Dieker sendromu" olarak adlandırılan nadir kalıtsal beyin deformasyona yol açan mekanizmaları analiz etmek üzere, hastalardan aldıkları deri hücrelerini, "uyarılmış çok tesirli kök hücrelere" dönüştürerek laboratuvar ortamında beyin organoidleri üretmeyi başardı.



 



kaynak:sabah








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