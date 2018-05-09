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Beyin kanaması geçiren Alex Ferguson, yoğun bakımdan çıktı

BEYİN KANAMASI GEÇİREN ALEX FERGUSON, YOĞUN BAKIMDAN ÇIKTI

Beyin kanaması geçiren Manchester United'ın efsane teknik direktörü İskoç Alex Ferguson, yoğun bakımdan çıktı.

Tarih : 09 Mayıs 2018, 23:20
Puan Ver : Beyin Kanaması Geçiren Alex Ferguson, Yoğun Bakımdan Çıktı(5/10)1

Beyin kanaması geçiren İskoç futbol adamı Alex Ferguson, yoğun bakımdan çıktı.

Manchester United Kulübünden yapılan açıklamada, cumartesi günü geçirdiği beyin kanamasının ardından ameliyat edilen 76 yaşındaki eski teknik direktörü Ferguson'un yoğun bakıma ihtiyacının kalmadığı ve tedavisine hastanede devam edileceği bildirildi.

SAĞLIĞININ İYİYE GİTTİĞİ KAYDEDİLMİŞTİ

İngiliz basını daha önce, Salford Royal Hastanesi'nde tedavisi süren Ferguson'un kendine geldiğini ve sağlığının iyiye gittiğini kaydetmişti.

Ülkesi İskoçya'da teknik adamlık kariyerinin ardından 1986 yılında Manchester United'ın başına geçen Alex Ferguson, İngiliz ekibiyle 2013 yılına kadar 13 Premier Lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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