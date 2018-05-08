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Beyin ölümü gerçekleşen Mirzabeyoğlu, İstanbul'a getirildi

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN MİRZABEYOĞLU, İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Beyin kanaması nedeniyle kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 08:50
Puan Ver : Beyin Ölümü Gerçekleşen Mirzabeyoğlu, İstanbul'a Getirildi(9/10)5

Geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen Salih Mirzabeyoğlu ailesinin isteği üzerine İstanbul'a getirildi. Mirzabeyoğlu'nun yakınları hastaneye akın etti.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Gerçek adı Salih İzzet Erdiş olan, Salih Mirzabeyoğlu geçirdiği beyin kanamasının ardından Yalova Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Mirzabeyoğlu'nun akşam saatlerinde beyin ölümü gerçekleşti.

AİLESİ İSTANBUL'A GETİRMEK İSTEDİ

Mirzabeyoğlu'nun beyin ölümünün gerçekleştiğinin açıklanmasının ardından aile, Mirzabeyoğlu'nun İstanbul'a naklini istedi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak mevcut durumu korunan Mirzabeyoğlu, uzman hekim kontrolünde ambulans ile Yalova Devlet Hastanesi'nden İstanbul Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Mirzabeyoğlu'nun Siyami Ersek Hastanesi'ne getirildiğini öğrenen yakınları hastaneye akın etti.

28 ŞUBAT'IN SİMGE İSİMLERİNDENDİ

Hatırlanacağı gibi, 28 Şubat döneminde İBDA-C davasında yargılanan ve müebbet hapis cezası aldıktan sonra 16 yıl cezaevinde kalan Mirzabeyoğlu, yeniden yargılanıp beraat etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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