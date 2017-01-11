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Beykoz'da Şoke Eden Görüntü!

beykoz'da şoke eden görüntü!

BEYKOZ'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ!

İstanbul Beykoz Koru yolunda fırtına nedeniyle kopan çam ağacı, taksinin ön camından içeriye girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı

Tarih : 11 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Beykoz'da Şoke Eden Görüntü!(6/10)3


İstanbul Beykoz'da günlerdir devam eden kar yağışının ardından yürekleri ağza getiren olay dün öğle saatlerinde Beykoz Koru Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da günlerdir devam eden yoğun kar yağışı az daha faciaya neden oluyordu. Koru yolunda seyir eden 34 TCN 93 plakalı taksinin ön camına, fırtına nedeniyle kopan çam ağacı girdi.



Şoförün yan koltuğunda kimsenin olmaması sonucu facianın eşiğinden dönüldü. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmazken, ağacın girdiği araçta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekipleri, elektrikli testereyle ağacı parçalara böldü. Bölünün ağaç parçaları ardından aracın üzerinden kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk








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