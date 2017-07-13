Hollanda'nın köklü kulüplerinden Ajax'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdelhak Nuri'nin futbol hayatı sona erdi. Ajax kulübü, Nuri'nin kalıcı ve ciddi beyin hasarı gördüğünü ve iyileşme olasılığı bulunmadığını açıkladı.

MİLLİ TAKIMDA OYNUYORDU

Aynı zamanda Hollanda Genç Milli takımında da forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, geçen Cumartesi günü Avusturya'da Almanya'nın Werder Bremen takımı ile oynanan hazırlık maçında forma giymişti.

MAÇ ESNASINDA KENDİNİ YERE BIRAKTI

Abdelhak Nuri, maç sırasında kalp ritmi bozukluğu nedeniyle aniden yere yığılmıştı. Sahadaki ilk müdahalenin ardından hayata döndürülen genç oyuncu, helikopterle Inssbruck'taki bir hastaneye kaldırılmıştı.

Burada yoğun bakıma alınarak uyutulan Nuri'ye, nörolojik testler uygulandı. Ajax kulübünden Salı günü yapılan açıklamada, çok az da olsa genç oyuncunun iyileşme ihtimali bulunduğu belirtilmişti.

Ancak Çarşamba ve Perşembe günü yapılan kontroller sonucu Nuri'nin beynin fonksiyonlarının büyük ölçüde durduğu belirlendi. Doktorlar, Ajax'lı futbolcunun iyileşme şansının bulunmadığını açıkladı.

Kaynak: haberinburada