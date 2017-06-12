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beyninizin durduğunu düşündüğünüz an bunu yapın!

BEYNİNİZİN DURDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜNÜZ AN BUNU YAPIN!

Prof. Dr. Okan Bölükbaşı unutkanlık konusunda ilgi çekici açıklamalar yaptı

Tarih : 12 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Beyninizin Durduğunu Düşündüğünüz An Bunu Yapın!(6/10)8



Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı, dikkat dağınıklığının şehir hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu belirterek, unutkanlık konusunda ilgi çekici açıklamalar yaptı.




Herkes unutkanlıktan yakınarak “Alzheimer oldum!” endişesi ile nörologlara koşuyor. Oysaki gerçek böyle değil. Şehir insanını kuşatan zor koşullar, yazılı ve görsel basının devamlı pompaladığı “hastalık” korkuları ile birleşince; unutkanlık gelişiyor.




Bu unutkanlık, sıklıkla, Alzheimer hastalığı ile alakasız. Günümüzde 13, 14 yaşlarındaki çocuklar bile “unutkanlık” illetinden muzdarip. Fakat bu boyuttaki bir “salgının” nedeni ne? Neden, bizim yaşam biçimimiz. Günümüz sıkışık trafikte bir yerlere yetişme çabası ile geçiyor. Bol abur cuburla besleniyoruz. Paketlenmiş gıdalar tüketiyoruz.




Gelecek kaygısı, sınav kaygısı, güvenlik endişeleri, ailevi sorunlar gibi daimi bir korku iklimi insanları kuşatıyor. Asansörlerin kapı kapama düğmeleri silikleşmiş durumda. Bindiğiniz asansörlerin içindeki düğmelere bir bakın. En çok silinmiş düğmeler, en sık kullanılan 'kapı kapama' düğmeleri. Sebebi, herkesin acele ile bir yerlere yetişme kaygısı içinde olmaları" dedi.



 



kaynak:habertürk












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