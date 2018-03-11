BEYOĞLU'NDA BİR BİNADA SANDALYEYE BAĞLANIP YAKILMIŞ LİSELİ ERKEK ÖĞRENCİ CESEDİ BULUNDU
İstanbul'da bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde liseli erkek öğrenci cesedi bulundu. Olayla ilgili öğrencinin babası gözaltına alındı.
Beyoğlu'nda, metruk bir binada sandalyeye bağlanarak yakılmış halde lise öğrencisi 18 yaşındaki Doğukan Köksal'ın cesedi bulundu. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.
LİSELİ GENÇ ÖLDÜRÜLÜP YAKILMIŞ
İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüzeri bir binada ceset görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cesediyle karşılaştı. Cesedin yakıldığı da tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
BABASI GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın adı öğrenilemeyen babası gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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