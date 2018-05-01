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Beyoğlu'nda İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti
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Beyoğlu'nda İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti

BEYOĞLU'NDA İZİNSİZ GÖSTERİYE POLİS MÜDAHALE ETTİ

İstanbul Beyoğlu'nda çöp koytenerini ateşe verip yola trafiğe kapatan bir grup, polisin gazlı müdahalesi sonrası kaçtı. TOMA, yanan ateşi söndürüp yolu tekrar trafiğe açtı.

Tarih : 01 Mayıs 2018, 22:50
Puan Ver : Beyoğlu'nda İzinsiz Gösteriye Polis Müdahale Etti(7/10)3

İstanbul Beyoğlu'nda bir grup, yolu trafiğe kapatıp çöp konteynırlarını ateşe verdi. Polis ekiplerinin gazlı müdahalesiyle grup kaçtı. TOMA'nın müdahalesiyle yanan ateş söndürülüp yol tekrar trafiğe açıldı.

POLİSİN MÜDAHALESİ SONRASI ARA SOKAKLARA KAÇTILAR

Bostan Mahallesi Kaskaval Sokak'ta saat 21.30 sıralarında bir grup, çöp konteynırlerını devirip ateşe verdi. Grup ardından, sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı. Bildirilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sevk edildi. Kendilerine taşla saldıran gruba, polis biber gazı ile müdahale etti.Grup gazlı müdahalenin ardından ara sokaklara kaçtı.

POLİS, ATEŞİ SÖNDÜRÜP YOLU TRAFİĞE AÇTI

Olay yerine gelen TOMA ise, yanan çöp konteynırları söndürüp kapalı olan yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri, olaya karışan kişileri yakalamak için ara sokaklarda çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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