Beyoğlu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Göçük sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Beyoğlu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi ve ambulans sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ ENKAZDA İNCELEME BAŞLATTI

Görgü tanıkları, içeride yaşlı bir adamın kaldığını ileri sürünce itfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı.ENKAZ ALTINDA YAŞLI ADAMA ULAŞILDI

İnceleme sonrasında bir kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası enkaz altında kalan yaşlı adama ulaşıldı.YAŞLI ADAMIN ENKAZ ALTINDA CAN VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ

Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın enkaz altında can verdiğini tespit etti.

Kaynak: haberinburada