BEYOĞLU'NDA METRUK BİNA ÇÖKTÜ, ENKAZ ALTINDA BİR KİŞİ CAN VERDİ
Beyoğlu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Göçük sırasında enkaz altında kalan yaşlı adam, hayatını kaybetti.
Beyoğlu'nda metruk bir binanın bir kısmı çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ekibi ve ambulans sevk edildi.
İTFAİYE EKİPLERİ ENKAZDA İNCELEME BAŞLATTI
Görgü tanıkları, içeride yaşlı bir adamın kaldığını ileri sürünce itfaiye ekipleri enkazda inceleme başlattı.ENKAZ ALTINDA YAŞLI ADAMA ULAŞILDI
İnceleme sonrasında bir kişinin enkaz altında kaldığı tespit edildi. Yapılan çalışma sonrası enkaz altında kalan yaşlı adama ulaşıldı.YAŞLI ADAMIN ENKAZ ALTINDA CAN VERDİĞİ TESPİT EDİLDİ
Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede yaşlı adamın enkaz altında can verdiğini tespit etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erzurum -25 Dereceyi Gördü, Camlar Buz Tuttu
- Skandal Görüntü! Abd, İngiltere Ve Fransa Askerleri, Ypg Ve Aşiret Liderleriyle Toplandı
- İçişleri Bakanlığı Açıkladı: Van'da Öldürülen Teröristler 12 Bombalı Saldırı Düzenlemiş
- Deaş Bombacısı Olduğu İddiasıyla Yargılanan Sanığa Beraat
- İran'ın Gözü Kulağı, Zencani'nin Kara Kutusu Zarrab'da! İlişkilerini Merak Ediyorlar
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ın Bayern Münih'le Eşleşmesi, Sosyal Medyada Dalga Konusu Oldu
- Menajer Ahmet Bulut: Arda'ya Uygun Bir Kulüp Arıyoruz
- Burak Yılmaz'ın İfadesi Ortaya Çıktı!
- Trafik Kazası Geçiren Burak Trabzon'a Döndü, Çalışmalara Başladı
- Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Bayern Münih Mutludur, Büyük Takımla Oynayacaklar
DÜNYA HABERLERİ
- Putin Ve Sisi, Nükleer Santral Anlaşması Konusunda Uzlaştı
- Putin'in Ankara Gündemi: Kudüs, Suriye Ve Enerji
- New York'ta Times Meydanı Yakınındaki Otobüs Terminaline Boru Bombalı Saldırı
- Netanyahu: Bu Karar Barışı Getirecek Dedi!
- Türkiye'ye Kaçan Eski Sgd Sözcüsü Açıkladı: Pkk'lı Teröristler, Menbic'de De Deaş'la Anlaşmış
Bu Haberle İlgili Yorumlar