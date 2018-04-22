Beyoğlu Cihangir'de insanlardan ve kedilerden kaçmayan sokak faresi görenleri şaşkına çeviriyor.

HEP AYNI SOKAKTA YAŞAYAN FARE, KİMSEDEN KAÇMIYOR

Beyoğlu Cihangir'de yaşayan sokak faresi görenleri şaşkına çeviriyor. Hep aynı sokakta yaşayan fare insanlardan da kaçıp saklanmıyor.

KEDİLERİN MAMASINI YİYİP, ONLARA KAFA TUTUYOR

Kendisiyle aynı sokakta yaşayan kedileri de korkutan haylaz fare onların mamasını yiyor. Kediler bu yaramaz fareyi kovalamak yerine arkadaşça yaklaşmayı, hatta bazen görmezden gelmeyi tercih ediyor.

GÖRENLER TELEFONA SARILIYOR

Kedilerle rolleri değişen Cihangir'in haylaz sokak faresini görenler görüntü çekmek için telefonlarına sarılıyor.

Kaynak: haberinburada