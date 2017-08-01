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BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 1 YARALI


Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Silahlar Çekildi: 1 Yaralı
Tarih : 01 Ağustos 2017, 21:40
Puan Ver : Beyoğlu'nda Sokak Ortasında Silahlar Çekildi: 1 Yaralı(10/10)6

İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kabristan Sokak'ta akşam saat 18.00 sıralarında silahlı kavga yaşandı.

OTOBÜSTE KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR

İddiaya göre, 24 yaşındaki M.T. isimli şahıs otobüste başka bir yolcuyla tartıştı. Bir süre sonra otobüsten inen 2 şahsın tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.

SİLAHINI ÇEKİP AYAĞINDAN VURDU

Silahların konuştuğu kavgada kimliği belirsiz bir şahıs belinden çıkarttığını tabancayı ateşleyerek M.T.'yi ayağından ve bileğinden vurdu.

ATEŞ EDİP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zanlı ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polis, olayla ilgili inceleme yürütürken, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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