BEYOĞLU'NDA SOKAK ORTASINDA SİLAHLAR ÇEKİLDİ: 1 YARALI
İstanbul Beyoğlu'nda Kulaksız Mahallesi Kabristan Sokak'ta akşam saat 18.00 sıralarında silahlı kavga yaşandı.
OTOBÜSTE KAVGA ETMEYE BAŞLADILAR
İddiaya göre, 24 yaşındaki M.T. isimli şahıs otobüste başka bir yolcuyla tartıştı. Bir süre sonra otobüsten inen 2 şahsın tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü.
SİLAHINI ÇEKİP AYAĞINDAN VURDU
Silahların konuştuğu kavgada kimliği belirsiz bir şahıs belinden çıkarttığını tabancayı ateşleyerek M.T.'yi ayağından ve bileğinden vurdu.
ATEŞ EDİP OLAY YERİNDEN KAÇTI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Zanlı ise olaydan sonra kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı M.T. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme yürütürken, eşkali belirlenen zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: haberinburada
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