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Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor
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Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor

BEYTÜŞŞEBAP SOKAKLARINDA KELEBEK İSTİLASI! HALK EVİNDEN ÇIKAMIYOR

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz sıcaklık, akşamları ise sinek ve kelebek istilası nedeniyle evlerine hapsoldu.

Tarih : 28 Temmuz 2017, 16:10
Puan Ver : Beytüşşebap Sokaklarında Kelebek İstilası! Halk Evinden Çıkamıyor(7/10)3

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde vatandaşlar, gündüz aşırı sıcak hava sebebiyle dışarı çıkamazken, akşamları da böcek ve kelebeklerin sokakları sarması nedeniyle evlerine hapsoluyor.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYİ AŞTI

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Beytüşşebap'ta, gündüz sıcaktan korunmak için evlerinde kalan vatandaşlar, akşamları da kelebek istilası nedeniyle sokağa çıkamıyor. Vatandaşlardan Necat Gökçe, evlerine hapsolduklarını belirterek, "Gündüz sıcaklar yüzünden akşam ise böcek ve kelebekler yüzünden yürüyemiyoruz."

HER YIL YAZ AYLARINDA BU DURUM YAŞANIYOR

"Her yıl bu vakitlerde sıcak havaların etkisiyle zor anlar yaşıyoruz. Bu yüzden markete bile gidemiyorum. Hava sıcaklığı böyle devam ettiği sürece bizim çilemiz de devam edecek" dedi. Geçen yıllarda haşereleri temizlemek için bölgede böcek timi kurulmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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