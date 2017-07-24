BİDONLARIN İÇİNE SAKLAYIP DENİZE ATTILAR, KAÇAMADAN YAKALANDILAR
Mersin'e Lübnan'dan gelen MED STAR isimli gemiden denize atıldığı tespit edilen 8 adet bidondan 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na Lübnan'dan gelen MED STAR isimli gemiden denize atıldığı tespit edilen 8 adet bidondan 214 kilo 378 gram esrar ile 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 4 milyon 837 bin TL olduğu öğrenildi.
KILAVUZ KAPTAN GEMİDEN DENİZE BİDON BENZERİ CİSM ATILDIĞINI FARK ETTİ
Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; 18 Temmuz 2017 tarihinde Lübnan Tripoli Limanı'ndan hareket eden MED STAR isimli gemi, Taşucu Seka Limanı'na yanaşmaya çalıştı. Geminin liman sahasına girişine yardım eden kılavuz kaptan, gemiden denize bidon benzeri cisim atıldığını fark etti.
8 ADET BİDON DENİZDEN ÇIKARTILARAK BOTLARA ALINDI
Kaptanın olayı Taşucu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliğine bildirmesi üzerine Sahil Güvenlik Bölge Komutanlığı ile koordineli bir şekilde botlarla belirtilen noktaya intikal edildi. Ekipler, denize atılmış mavi ve siyah renkli ortalama 25 litre hacimli toplam 8 adet bidonu denizden çıkararak botlara alırken, gemi çevresinde güvenlik önlemleri aldı.
PİYASA DEĞERİ 4 MİLYONLUK UYUŞTURUCU ÇIKTI
Narkotik dedektör köpekler Oli ve Devil marifetiyle yapılan kontrollerde, köpeklerin bidonlara tepki verdiği görüldü. Açılan 8 adet bidonda toplam 729 adet paket halinde piyasa değeri 4 milyon 562 bin TL olan 214 kilo 378 gram esrar ile toplam 11 pakette, her pakette bin adet olmak üzere piyasa değeri 275 bin TL olan toplam 11 bin adet Captagon uyuşturucu hap ele geçirildi.
4'Ü GEMİ PERSONELİ, 5 YABANCI ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü hizmetinde görev yapan Gemi Arama Ekibi, Taşucu Limanı'na yönlendirilerek MED STAR isimli geminin detaylı araması yapıldı. Gemide bulunan tüm araçlar x-ray taramasından geçirilirken, gemi içinde herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Uyuşturucu madde ile gemiye ekipler tarafından el konulurken, olayla ilgili 4'ü gemi personeli olmak üzere toplam 5 yabancı şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili adli soruşturma işlemleri devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- 81 İlde Türkiye Huzurlu Parklar Uygulaması Yapıldı
- Tekirdağ'da İnanılmaz Manzara! Tatilciler 20 Kilometrelik Araç Kuyruğu Oluşturdu
- Erdoğan'dan Suudi Arabistan Ve Kuveyt'e Tek Mesaj: Kardeş Kavgasının Kazananı Olmaz
- Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 8 Yaralı
- Kırşehir'de Fetö'den Aranan Zanlı Parkta Yakalandı
EKONOMİ HABERLERİ
- 17 Ağustos'tan Sonra Kredi Kartları Online Alışverişe Kapatılacak
- Öğrenci Yurtlarında Yeni Dönem: 2 Öğrenci Bir Odada Kalamayacak
- Trafik Cezası Kesildikten 1 Yıl Sonra Tebliğ Edilmezse Yok Hükmündedir
- Bakan'dan Müjde Üstüne Müjde! Vergiler Düşecek, Kdv Reformu Gelecek
- Çalışanlar Dikkat! Haksız Yere Kovulursanız Bu Adımları İzleyin
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Korku Oyunu Oynarken Küçük Kızı Odaya Giren Yayıncı İzlenme Rekoru Kırıyor
- Talihsiz Gençler, İnternetteki Yeni Akıma Uymaya Çalışırken Rezil Oldu
- İsviçre'de Elektrikli Testereyle Saldırı! En Az 5 Yaralı Var
- Alman Otomotiv Devleri Rekabeti Engellemek İçin Birlikte Mi Hareket Ediyor?
- Afganistan'da İntihar Saldırısı: En Az 35 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar