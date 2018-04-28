BİKİLİNİ FOTOĞRAF PAYLAŞAN ÖZGE'NİN GÖBEK DELİĞİ YİNE OLAY OLDU
Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerin başında gelen Özge Ulusoy'un bikilini fotoğrafının altına göbeğiyle ilgili çok sayıda yorum yapıldı.
Bir dönem Hacı Sabancı ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren manken Özge Ulusoy bikinili fotoğrafını Instagram'da paylaştı.
GÖBEK DELİĞİ YİNE OLAY OLDU
Sosyal medyada bir kez daha göbek deliğinin ortalamanın daha yukarıda olduğuna dikkat çeken yorumlar yapıldı.
İşte yapılan yorumlardan bazıları;
- Özge'nin göbek deliği lens mi?
- Göbek deliği az daha yukarıda olsa gamze olabilirmiş
- Özge'nin göbek deliği gibiyim. Varım ama olmam gereken yerde değilim.
Özge Ulusoy'un o paylaşımı;
Kaynak: haberinburada
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