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Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti

BİKİNİLİ GÖRÜNTÜLENEN KATY PERRY'NİN KİLOLARI ALDI BAŞINI GİTTİ

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry bikinili görüntülendi. Rihanna'dan sonra, Katy'nin de kilolarının alıp başını gittiği görüldü.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 11:40
Puan Ver : Bikinili Görüntülenen Katy Perry'nin Kiloları Aldı Başını Gitti(7/10)3

Bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, rengarenk çizgili bikinisiyle plaja indi. Katy'nin kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ SONRADAN FARKETTİ

Bir ara sahildeki kayalara tırmanan ünlü şarkıcı sonra da oradan kendini serin sulara bıraktı. Perry'yi takip eden paparazziler ise onun tırmandığı kayalıkların biraz daha yukarısında kelimenin tam anlamıyla "pusuya yattı." Önceleri görüntülendiğini fark etmeyen Perry, daha sonra objektiflere hafifçe gülümseyerek plajdaki günün keyfini çıkarmaya devam etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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