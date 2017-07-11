Bir grup arkadaşıyla birlikte tatil yapan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, rengarenk çizgili bikinisiyle plaja indi. Katy'nin kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ SONRADAN FARKETTİ

Bir ara sahildeki kayalara tırmanan ünlü şarkıcı sonra da oradan kendini serin sulara bıraktı. Perry'yi takip eden paparazziler ise onun tırmandığı kayalıkların biraz daha yukarısında kelimenin tam anlamıyla "pusuya yattı." Önceleri görüntülendiğini fark etmeyen Perry, daha sonra objektiflere hafifçe gülümseyerek plajdaki günün keyfini çıkarmaya devam etti.

Kaynak: haberinburada