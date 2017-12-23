Rol aldığı Made in Chelsea adlı yapımla tanınan Millie Macintosch, Noel ve yeni yıl tatilinde sosyal medya paylaşımıyla olay yarattı.

KOCASININ OBJEKTİFİNE POZ VERDİ

27 yaşındaki İngiliz oyuncu, evinde siyah bikinisiyle ocağın başında yemek hazırlarken kocası Doktor Green'in objektifine poz verdi.

TAKİPÇİLERİ BEĞENDİ

Mackintosch'un bu pozu takipçilerinden hem beğeni aldı hem de esprilere neden oldu.

İşte güzel oyuncunun o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada