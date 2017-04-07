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bilal erdoğan kahramanmaraş'ta tügva açılışında

BİLAL ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'TA TÜGVA AÇILIŞINDA

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emparyalizmle savaştıklarını zannediyorlar.

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:11
Puan Ver : Bilal Erdoğan Kahramanmaraş'ta Tügva Açılışında(6/10)5


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Şimdi bu milleti denize dökeceğini iddia edenler, güya emparyalizmle savaştıklarını zannediyorlar. O zaman soruyorum, neden siz Avrupa'da hayır kampanyalarını yaparken, bunlarla kol kola omuz omuza duruyorsunuz.



Nasıl bir emperyalizme mücadele bu." dedi. Erdoğan, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki TÜGVA'nın yurt binasının açılışı ve gençlik buluşmasında yaptığı konuşmada, gençlerin gözlerindeki ışıltının bu ülkenin, bu toprakların geleceği için kendilerine ümit verdiğini, daha kararlı, daha azimli, daha gayretli olunması gerektiğini tekrar tekrar hatırlattığını söyledi. Geleceğin gençlerin elleri üzerinde yükseleceğini dile getiren Erdoğan, bu milletin 200 seneyi aşkın Batılılaşma adıyla yada modernleşme kisvesi altında, inançlarından, maneviyatından, değerlerinden, kültüründen uzaklaştırılmak istendiğini kaydetti.



 



kaynak:sabah

 








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